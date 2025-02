Pihlaja kokee ristiriitaisuutta somesta: "Luo minulle ulkonäköpaineita ja on tietynlainen mittari, että oletko menestynyt"

Pihlaja kokee kertomansa mukaan ristiriitaisuutta siitä, mitä itse postaa someen.

Laulaja Pihlaja julkaisi perjantaina kolmannen albuminsa, joka kantaa nimeä Modernin naisen modernit ongelmat. Laulaja vieraili uuden albuminsa tiimoilta lauantain Huomenta Suomessa, jossa hän kertoi, millaisia modernin naisen modernit ongelmat oikein ovat.

– Se on varmaan kaikille moderneille naisille subjektiivinen kokemus. Mielestäni albumin nimikkokappale kuvaa sitä hyvin, että lähdetään tällaisista henkilökohtaisista, ei ehkä niin vakavista ongelmista. On lähtenyt seuraajia tai yritetään laihduttaa, hän kertoi.

– Se skaalautuu sitten yhteiskunnallisiinkin ongelmiin. Tasa-arvossa ei olla ihan valmiita vaikkapa työelämässä, hän jatkoi.

Albumia tehdessään Pihlaja pohti, miksei monille tunnu tänä päivänä enää riittävän tavallinen elämä, vaan koko ajan halutaan jotain lisää. Se pätee myös häneen itseensä.

– Siitähän se ristiriita tuleekin. Miksi olen vaikkapa somessa? Se luo minulle ulkonäköpaineita ja on tietynlainen mittari nykypäivänä, että oletko menestynyt, hän sanoi.

Laulaja huomautti, että someen jaetaan usein elämän tähtihetket. Hän kokee kertomansa mukaan ristiriitaisuutta siitä, mitä itse postaa someen.

– Seuraajissani on nuoria naisia. Toivon, että jollekin ei tule postauksistani paineita. Some on ristiriitainen paikka olla, koska samalla tiedostaa sen myrkyllisyydeen, mutta onhan se minulle myös tärkeä paikka markkinoida taidettani.

