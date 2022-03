Pete Davidson tatuoi Kim Kardashianin nimen – riita Kanye Westin kanssa paisuu: "Olen sängyssä vaimosi kanssa"

Koomikko Pete Davidsonin suhde Kim Kardashianiin näyttäisi syventyneen entisestään. Page Six -lehden mukaan Davidsonin rintakehää sonustaisi nykyään tatuoituna Kardashianin Kim-nimi isoilla kirjaimilla ikuistettuna.

– Tatuointi näyttää sellaiselta, jonka on tehnyt joku, joka ei tatuoi työkseen. Veikkaan, että hän antoi Kimin tehdä sen, eräs fani ehdotti.

Copyright © 2021 BACKGRID, Inc./All Over Press

Selfien julkaisu aiheutti närää erityisesti Kardashianin ex-aviomiehessä Kanye Westissä, joka teki useita julkaisuja Instagramissa kuvaan liittyen. Davidson lähestyi tilanteen seurauksena Westiä tekstiviestitse, jotka on sittemmin vuotaneet julkisuuteen.

– Moi, tässä Skete. Voisitko hieman rauhoittua. Kello on kahdeksan aamulla ja tämän ei tarvitsisi olla tällaista, Davidson kirjoitti.

– Kim on sananmukaisesti paras äiti, jonka olen koskaan tavannut. Se mitä hän tekee lastensa kanssa on uskomatonta ja olet niin h*lvetin onnekas, että hän on lastesi äiti. Olen päättänyt, että en anna sinun kohdella meitä näin enää ja olen saanut tarpeekseni hiljaa olemisesta. Kasva aikuiseksi, hän lisäsi.