Perussuomalaisten koronapuheita äimisteltiin eduskunnassa – "Teidän on pakko flirttailla kulkutautimyönteisten voimien kanssa"

Kansanedustaja Mika Niikko (ps.) arvosteli koronapassille tulevaa jatkoaikaa, joka ulottuu näillä näkymin muiden väliaikaisten muutosten ohella ensi kesäkuun loppuun saakka.

Perussuomalaiset ovat jo aiemmin arvostelleet koronapasia siitä, että se kohtelisi rokottamattomia epätasa-arvoisesti.

– Koko passi on edelleen täynnä valuvikoja, epäloogisuuksia ja kansaa jakavaa jaottelua. Tälläkään hetkellä kukaan ei ole oikeastaan tiennyt, missä ja koska passia saa kysyä. Kaikki toimijat ovat tehneet sen suhteen omia ratkaisujaan, joista osa voi olla jopa säädösten vastaisia, Niikko sanoi.

Lasten rokottamista Niikko kertoi vastustavansa erityisesti rokotuksista tehtyjen haittailmoitusten takia. Suomessa harkitaan parhaillaan sitä, annetaanko 5-11 -vuotiaille lapsille koronarokotukset.

– Tällä hetkellä näitä haittailmoituksia, jotka on käsitelty 18. marraskuuta mennessä, löytyy 5 686 kappaletta. Näistä vakavia ilmoituksia on 4 032, ja nämä ovat siis, huomatkaa, vain käsitellyt tapaukset. Toivon, että lasten rokottamisessa oltaisiin harkitsevaisempia ja pyrittäisiin välttämään turhia rokotteita, Niikko puhui

Myös kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) korosti rokotteista tulleita haittailmoituksia ja muita tietoja.

– Euroopan lääkeviraston mukaan covid-19-rokotteet ovat aiheuttaneet Euroopan unionissa noin 5 000 kuolemantapausta. Eli kyllä tämä aika pelottavaa luettavaa on, Juuso kuvaili Euroopan lääkeviraston raporttia.

Muut äimistelivät

Muiden puolueiden edustajat äimistelivät Perussuomalaisten puheita ja korostivat, että tauti leviää nyt erityisesti rokottamattomien keskuudessa.

– Koronapassin tavoitteena on suojata ennen kaikkea heitä, jotka eivät ota rokotetta, koska on lääketieteellinen tosiasia, että rokote suojaa tältä koronan vakavalta muodolta ja nyt tehohoidossa olevista ehdoton valtaosa on rokottamattomia. Tämä on tosiasia, keskustan kansanedustaja Petri Honkonen sanoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) korosti rokotuksista sitä, että asiantuntijatieto ratkaisee rokotuspäätöksissä.

– Aika pidättyväisesti suhtaudun siihen, että me yksityiskohtaisesti täällä määrittelisimme poliittisesti, mikä on kansallisen rokoteohjelman sisältö ja järjestys, ketä rokotetaan. Totta kai siihen on vapaus ottaa kantaa, mutta sanon sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajanakin, että jätän mielelläni nämä yksityiskohdat ammattilaisten päätettäväksi, hän puhui.

Perussuomalaisten penseää suhtautumista rokotuksiin ja koronapassiin ihmeteltiin monessa puheenvuorossa.

– En kyllä oikein ymmärrä tuota edustaja Niikon purkausta näistä rokotusten haittavaikutuksista. Pitäisi kuitenkin olla suhteellisuudentaju tässä koko epidemian laajuudessa. Keskeinen väline siihen, miten me saadaan tämä pandemia loppumaan, on se, että meillä on riittävän laaja rokotuskattavuus, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) sanoi.

Keskustan Petri Honkonen pohti sitä, onko kyseessä Perussuomalaisten poliittinen taktikointi

– Täytyy sanoa, että kyllä minä ihmettelen tätä perussuomalaisten toimintaa tässä kysymyksessä. Kannatatteko te oikeasti tätä ihmisten rokottautumista? Minä ymmärrän, kun edustaja (Ano) Turtiaista kuunteli, että teitä poliittisesti ahdistaa se, että jos nämä tiihoset ja muut teidän puolueestanne lähtevätkin Turtiaisen kelkkaan, ja sen takia teidän on pakko flirttailla näiden rokotekriittisten ynnä muiden kulkutautimyönteisten voimien kanssa, Honkonen mietti.

Keskustelun alussa Perussuomalaisista aiemmin lähtenyt kansanedustaja Ano Turtiainen (vkk.) kyseenalaisti jälleen niin rokotuksia kuin muita koronatoimia ja kuvaili toiminnassa olevan ”raamatullisia maailmanlopun aikojen piirteitä”.

Perussuomalaisten Mika Niikko painotti myös sitä, että hän kyllä kannattaa rokotusten ottamista, mutta haluaa jokaisen tekevän itse päätöksen rokotuksen ottamisesta.