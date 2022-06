Perinteikkäälle jalkapalloseuralle nolo moka – unohtivat ottelun ja pelaajat lähtivät lomalle

Gais putosi viime kaudella Superettanista (toiseksi korkein sarjaporras), mutta tällä kaudella peli on kulkenut ja se johtaa sarjaa viiden pisteen erolla. Seuraava sarjapeli on luvassa 31. heinäkuuta ja pelaajat saivat tämän myötä vapaata. Se pelaa kuitenkin tiistaina cupin ottelussa.

Gais on perustettu peräti 128 vuotta sitten ja sen jalkapallo-osastokin on 125 vuotta vanha. Joukkue on voittanut Ruotsin neljä mestaruutta ja menestystä on tullut myös eurokentillä. Gais voitti Intertoto Cupin vuonna 1990