Pep Guardiola historiallisessa tappioputkessa – sorvattiin silti jatkosopimus

– Tämä on yhdeksäs kauteni täällä, ja olemme kokeneet niin monia upeita hetkiä yhdessä. Siksi olen niin iloinen voidessani jäädä vielä kahdeksi vuodeksi, Guardiola sanoi Cityn tiedotteessa.

Ennen sopimusuutista Guardiolan valmentajauran jatkosta oli liikkunut spekulaatioita muun muassa Cityn viimeaikaisten heikkojen otteiden vuoksi. Joukkue on tällä hetkellä neljän ottelun tappioputkessa. Edellisen kerran City on hävinnyt neljä kilpailullista ottelua peräkkäin kausien 2005-2006 ja 2006-2007 liitoskohdassa.

Pep Guardiolalle neljän ottelun tappioputki on historiallinen, sillä hän ei ole koskaan aikaisemmin hävinnyt neljää ottelua peräkkäin valmentajaurallaan, jos rangaistuspotkukisoja ei oteta huomioon. Espanjalaisluotsi on toiminut päävalmentajana vuodesta 2008 alkaen. Cityn lisäksi hän on valmentanut Barcelonassa ja Bayern Münchenissä.