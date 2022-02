Pelottavasti romahtaneen norjalaisen olympiakisoille karu päätös – onko jopa koko ura vaarassa? "Sydämeni on särkynyt"

– Tilanne on nyt se, että en saa terveyssyistä johtuen enää osallistua muille matkoille olympialaisissa. Olen erittäin surullinen, sydämeni on särkynyt, Tandrevold kuvaili lehdistötilaisuudessaan maanantaina.

Tandrevold piti romahduksensa syynä kilpailupaikan korkeaa ilmanalaa, joka on tuottanut vaikeuksia muillekin urheilijoille Zhangjiakoussa.

Tandrevold on kahdesti aiemmin kärsinyt sydämenlyöntihäiriöstä kilpailu-uransa varrella, vuosina 2017 ja 2021.

– Olen vasta 25-vuotias ja toivon, että minulla on edessäni vielä useita hyviä vuosia. Koska minulla on ollut sydänongelmia aiemmin, meidän on oltava varovaisia, Tandrevold tunnusti.