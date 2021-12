Pelicansin tehoduolla kaksi eri puolta – valmentaja kriittisenä: "Ehkä tässä on meilläkin oppimista"

Tehoja on tullut Lahdessa heti. Jasek on SM-liigan pistepörssissä kakkosena 30 (5+25) pisteellään ja Smejkal neljäntenä 27 (14+13) pinnallaan. Smejkalilla on tältä kaudelta vyöllään 24 liigaottelua ja hän on jo summannut pisteen enemmän kuin viime kaudella Tapparassa 48 runkosarjapelissä.