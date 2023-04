Pelicans-maskotti heitti 6-vuotiaan Ilves-fanin lipun maahan – lahtelaisseurasta jyrähdys: "Tulee aiheuttamaan toimenpiteitä"

– Hän jammaili siinä ja näki poikani Ilves-pipon ja näytti peukkua alaspäin. Poika otti sen huumorilla ja ajattelimme, että tällainen kuuluu leikkimieliseen vastustajan psyykkaukseen. Maskotti heitti ylävitoset poikani kanssa ja kaikki oli hienosti. Otimme selfien. Poikakin sanoi, että maskotti on tosi kiva, pienen kiekkofanin isä Kimmo Suominen toteaa MTV Urheilulle.

– Maskotti lähti jo kävelemään pois ja sai jostain päähänsä, että hän ottaa pojaltani Ilves-lipun kädestä. Aluksi se oli vielä ihan hauskaa, mutta sitten se paiskasi lipun maahan ja rupesi polkemaan lippua likaiseen maahan. Se meni yli. Kysyin, että onko tämä nyt oikeasti teidän mielestänne ok ja hyvien tapojen mukaista maskotilta toimia noin pientä lasta kohtaan. Näki, kun pojalla meni naama mutruun, oli hämillään ja tuli selkeästi surulliseksi siitä tempauksesta, Suominen harmittelee.

Pelicans otti yhteyttä

Pelicans-maskotin toiminta kiiri nopeasti myös Pelicans-seurajohdon tietoisuuteen. Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhösen mukaan asia on käyty läpi niin seuran sisällä kuin asianosaistenkin kesken.

6-vuotiaan fanin isä on kiitollinen Pelicans-kannattajille ja Pelicansille siitä, kuinka hienosti he ovat ikävää tapausta käsitelleet. Isä painottaa, ettei tapauksesta jää pahoja fiiliksiä hampaankoloon.

– Pelicansista on oltu minuun yhteydessä ja asia on sitä kautta sovittu ja loppuun käsitelty. Meillä ei ole mitään hampaankolossa. Maskotin toiminta ei kuulu millään asteella tällaiseen urheilutapahtumaan. Se on myönnetty myös Pelicans-johdolta meille. Siinä tapahtui jonkinlainen ylilyönti.