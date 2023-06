Pekka Timonen valittiin Vantaan uudeksi kaupunginjohtajaksi

Pekka Timonen on toiminut Lahden kaupunginjohtajana vuodesta 2018 lähtien. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana, valtioneuvoston kanslian pääsihteerinä ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Timonen on filosofian maisteri.



Nykyinen kaupunginjohtaja Ritva Viljanen jää eläkkeelle elokuun alussa.