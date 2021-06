Pekka Haavisto sai raivokkaan purkauksen Etiopiasta – ei vaikuta toimintaansa: "Tietysti puolustavat omia näkökantojaan"

– Sen näkee sitten tässä tapahtumien saatossa, että jos tulee matkoja, niin miten niihin suhtaudutaan (Etiopiassa). Ehkä juuri tällä hetkellä, kaksi tärkeää matkaa olen kevään aikana tehnyt ja mahdollisesti kolmas matka suuntautuisi naapurimaahan Eritreaan, koska Eritrean joukkojen alueella on yksi ongelmia lisäävä tekijä, Haavisto perustelee.

Etiopian ulkoministeriö on haukkunut Haaviston kommentteja muun muassa vastuuttomiksi ja röyhkeän valheellisiksi. Ministeriön mukaan Haaviston ”älyttömät lausunnot osoittavat selvästi ymmärryksen puutteen Etiopiasta ja maan asukkaista”.

– He tietysti puolustavat omia näkökantojaan. Ihmisoikeuksistahan on meneillään YK:n ihmisoikeuskomissaarin selvitys ja varmaan kesän aikana tiedetään tarkemmin ihmisoikeusloukkausten mittakaavasta. Tietysti kaikki tiedot ovat huolestuttavia, mitä EU:n puolesta on saatu, Haavisto sanoo.