Pekka Haavisto järkyttyi EU-pidätyksistä: "Pelkkä epäily nakertaa parlamentin uskottavuutta" – ministeri listasi, miten YK voi helpottaa Ukrainan sodan vaikutuksia

Haavisto piti suomalaiselle medialle tiedotustilaisuuden myöhään perjantai-iltana. Haavisto luonnehti aluksi, että vuosi 2022 on ollut konfliktien vuosi, joka nyt lähenee loppuaan.

– Kerroin että puolustusministeri Antti Kaikkonen oli juuri Ankarassa. Tilanne on sama edelleen: Turkki ei ole vahvistanut, koska käsittelee Nato-jäsenyyksiä parlamentissa. Aikataulun suhteen on syytä huoleen, koska Turkilla on tulossa keväällä (kesäkuussa) vaalit. Vuoden alussa olisi se hetki, kun Turkin pitäisi parlamentissa asiaa käsitellä, jotta asia ehtii ennen vaaleja. Toivotaan, että Turkki lähtisi rivakasti liikkeelle.