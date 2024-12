Muusikko Arttu Wiskari saapui Linnan juhliin vaimonsa Pauliina Wiskarin kanssa.

Muusikko Arttu Wiskari asteli Linnan juhliin rinnallaan vaimo Pauliina Wiskari.

Pauliinalla on yllään tumma, dramaattinen iltapuku, jossa on materiaalina satiinimainen kangas. Puvun viimeistely on öljymäinen ja sen hihoissa on piikkimäisiä yksityiskohtia.

Luomuksen on toteuttanut Mert Otsamo ja Murat Erman.

Arrtu Wiskari esiintyi Alexander Stubbin vaalivalvojaisissa.