Paukkupakkaset kymmenkertaistivat mökkivahinkojen määrän – toimi näin, kun päätät kesäkauden!

Oletko laittamassa mökkiä talviteloille? Näin ennaltaehkäiset jäätymisvahinkoja: Yksinkertaisin ja tärkein tapa ennaltaehkäistä vahinkoja on katkaista rakennuksesta vedet, jos mökille ei aio palata hetkeen. Sulje pääsulkuventtiili tai kytke käyttövesipumppu pois käytöstä. Varminta on sulkea tonttivesijohdon sulkuventtiili, jos se on mahdollista.

Jos mökin putkissa tai säiliöissä on vettä, rakennuksen kaikissa huoneissa tulee aina olla vähintään 12 asteen peruslämpö. Pelkkä ilmalämpöpumppu ei riitä lämmönlähteeksi.

Jätä väliovet auki eri huonetiloihin lämmön tasaamiseksi mahdollisten talven aikaisten yksittäisten patteri- tai sulakerikkojen varalle. Ole tarkkana erityisesti ulkoseinien läheisyydessä olevien putkien kanssa. Tarvittaessa ilman kiertoa sisätiloissa voi parantaa esimerkiksi siirtämällä kalusteita seiniin asennettujen putkien edestä.

Jos aiot jättää mökin kylmäksi, johtoverkko ja siihen liittyvät laitteet on tyhjennettävä vedestä. Jos olet vähänkään epävarma, miten vesien kanssa tulisi toimia tai osaatko itse tyhjentää koko vesijärjestelmän, kannattaa kutsua ammattilainen apuun.

Varmista, että ulko-ovet jäävät kiinni. Huolehdi putkistojen läheisyydessä olevien erillisten varastojen lämpötilojen riittävyydestä.

Jos mahdollista, käy mökillä tarkistamassa tilanne pakkasten kiristyessä ja säädä lämpöä siten, että kaikki tilat pysyvät riittävän lämpiminä pakkasillakin.

Jos putket varotoimista huolimatta pääsevät jäätymään, sulatuksessa kannattaa turvautua alan ammattilaisten apuun, jotta ei aiheuta lisävahinkoja omalla toiminnallaan. Lähde: LähiTapiola.