Patrik Laine julkaisi jouluisen kuvan tyttöystävänsä kanssa – yllä suomalaisille tuttu kuosi

Laineella ja hänen tyttöystävällään Jordan Leigh'llä on joulukuvassa päällään samanalaiset muumikuvioiset yöpuvut.

Laine on tällä hetkellä sivussa NHL-kaukaloista. Hän loukkasi solisluunsa joulukuun puolivälissä, kun hänet kampattiin maahan. Solisluumurtuman takia suomalainen joutuu pitämään kättään kantositeessä.

Laineen kausi on ollut todella vaikea. Hän oli pitkään sivussa jo aikaisemmin kaudella, kun Rasmus Andersson taklasi suomalaista päähän. Laine on pelannut tällä kaudella vain 18 ottelua, joissa on syntynyt tehopisteet 6+3.