Pelicansin tshekkiläismaalivahti Patrik Bartosak on pitänyt lahtelaisjoukkuetta pystyssä keskiviikon vierasottelussa HIFK:ta vastaan. Välillä jopa melkein päällä seisten.

Bartosak villiintyi toisessa erässä, kun hän venyi kiekon eteen ties mistä asennosta. Milloin heilahti räpyläkäsi ja milloin Bartosak pysäytti limppua kylkimyyryn keskellä.

– Kuin Tommy Salo konsanaan, MTV Urheilun selostaja Jani Alkio naurahti katsellessaan Bartosakin toimintaa.

Bartosak ei voinut kuitenkaan mitään, kun IFK siirtyi erän lopulla 2–0-johtoon. Asialla oli sen tuore vahvistus Jere Karjalainen, joka osui Sebastian Revon aloitusvoiton jälkimainingeista. Aika 38.48.

HIFK:n uudet vahvistukset ovat olleet isosti esillä keskiviikon mittelössä, sillä punapetojen toinen uusi kasvo Kalle Ervasti vei isännät avauserässä johtoon.