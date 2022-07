Yksinäisille tarkoitetut Mun synttärit -tapahtumat

– Aikuisten vastuuta me halutaan nostaa esiin. Ihan kaikilla aikuisilla on vastuu lasten ja nuorten yksinäisyyteen ja ehkäisyyn, sanoo Poikien äidit -yrityksen toimitusjohtaja Jonna Mikkonen.

Yksinäisyys heijastuu aikuisuuteen

Yksinäisyys vaikuttaa emotionaaliseen ja sosiaaliseen kehityksen sekä minäkuvan muodostumiseen. Patricia Rodriguez on nähnyt, miten ystävien saaminen on muuttanut hänen poikaansa.

– Hänessä on tapahtunut iso muutos, mutta yksinäisyys on tehnyt tehtävänsä, mikä näkyy hänessä yhä. Nyt hänellä on kavereita ja koulukaveita, joten hän on paljon iloisempi ja reippaampi, sanoo Rodriguez.