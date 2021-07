Parikymppiset tamperelaisnuorukaiset ostivat 100 kiloa amfetamiinia – poliisi nappasi melkein koko erän ja diilereille jäi iso velka ammattirikollisille

– Se on edelleen tänä päivänä merkittävän suuruinen erä, kommentoi tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström keskusrikospoliisista.

”Toiminta oli ammattimaista”

Poliisin takavarikkoon jopa yli neljän miljoonan huumeet

Esitutkinnan aikana on ollut kiinni yhteensä 11 henkilöä ja heistä neljä on yhä vangittuna epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Yksi vangittuna olevista on eräs joukkion suurimmista asiakkaista.