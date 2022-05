Paljon onnea, "Mörkö" – näin Leijonat juhli Marko Anttilan syntymäpäivää

"Vauhtia ihan älytön määrä"

– Tulee tosi taitavia yksilöitä ja hyvin liikkuva porukka vastaan. Vauhtia on huomenna varmasti taas ihan älytön määrä pelissä, eikä siellä hirveästi varmasti trapissa keskialueella pysty seisomaan. He tulevat kovaa päälle. Se on varmaan vähän samantyyppinen kuin Slovakia, että he eivät hirveästi peruuttele, Hartikainen ruoti.