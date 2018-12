Päivi Räsänen haluaisi äitiyspakkaukseen rokotusvihkosen – "Laumasuoja on vastuunkantoa ja lähimmäisenrakkautta"

Luodossa rokotekattavuus on muuhun maahan verrattuna pieni eli vain noin 75 prosenttia. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ehdotti toissa päivänä selvitystä, jolla tutkittaisiin, voitaisiinko lasten rokottaminen asettaa lapsilisän saamisen ehdoksi. Perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikko taas väläytti lisätukea lapsensa rokottaville perheille.

Räsänen olisi valmis myös pakkorokotuksiin

– Rokotusvastaisilla sivustoilla on merkillinen salaliiton maailmankuva, joka syöttää rokotevastaisuutta. Sen takia tarvitaan lisää valistusta, Räsänen sanoo.

Puska on samaa mieltä. Hän syyttää vääriä uskomuksia rokotevastaisuuden lisääntymisestä.

– Rokotevastaisuus kumpuaa vääristä uskomuksista ja se vahvistuu pienessä piirissä. Se pitäisi torjua ja osoittaa vanhemmille, mitä hyötyä rokotuksista on. Rokotuksilla on hoidettu asioita kuntoon Suomessa ja maailmalla vuosikymmeniä.

"On alkanut unohtua, millaisilta sairauksilta rokotukset suojaavat"

– Äitiyspakkauksiin pitäisi saada jonkinlainen vihkonen rokotusten hyödyistä, ja samalla myös kerrottaisiin vähän niistä sairauksista. On alkanut jo unohtua, millaisia sairauksia vastaan rokotuksia annetaan, Räsänen sanoo.

"Hyvää hoitoa ei pidä palkita rahalla"

– Minusta hyvää hoitoa ei pidä palkita rahalla. Sitä, että vanhemmat hoitavat lapsiaan, ei pidä palkita rahalla. Muissa pohjoismaissa vapaaehtoisuus on toiminut hyvin, eikä pakko ole välttämättä yhtään sen tehokkaampi. Pakko toisi monenlaisia hallinnollisia ongelmia. Kuka sen pakon lopulta hoitaisi, Puska kysyy.

– Vaikka meillä säädettäisiin laajempi rokotevelvoite tai jopa rokotepakko – sehän on muuten nytkin mahdollista vakavissa epidemiatilanteissa – silti tarvittaisiin valistusta. Seillä alueella, jossa rokotekriittisyyttä tällä hetkellä on, pakko nostaisi vain lisää vastarintaa.

Pakko voimaan laumasuojan laskiessa

– Yleisesti ottaen Suomessa kattavuus on vielä kohtuullisen hyvä, mutta joillakin alueilla kuten Luodon kunnassa se aivan liian alhainen ja muutenkin pitäisi saada jonkun verran ylöspäin,

Räsänen on silti sitä mieltä, että pakko voisi olla joissakin poikkeustilanteissa kuitenkin mahdollinen. Hän sanoo, että jos kattavuus laskisi merkittävästi, voisi jonkinlaista pakkoa harkita.

– Joku hälytysjärjestelmä olisi hyvä. Jos laumasuoja heikkenee jossakin, kunnalle tulisi velvollisuus ryhtyä tehokkaampiin toimenpiteisiin rokotekattavuuden parantamiseksi. Laumasuojan idea on se, että riittävän suurella kattavuudella saadaan suojattua nekin, joita ei terveydellisistä syistä voi rokottaa kuten alle 1-vuotiaat. Se on vastuunkantoa ja lähimmäisenrakkautta, että huolehdimme myös näistä ihmisistä ja rokotamme itsemme ja lapsemme.

Räsänen haluaa vaihtoehtohoitolain

– Rokotevastaisuus on kyllä aika merkillinen ilmiö, kun ajatellaan, että elämme yhteiskunnassa, jossa koulutustaso on korkea. Pohjanmaalla koulutustaso on vielä vähän keskimääräistä parempi.