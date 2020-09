Paikallismedia hehkuttaa: Suomalaisturistit pelastivat Pohjois-Norjan matkailukesän

Suomalaisten rooli on ollut suuri erityisesti pohjoisimmissa Norjan osissa, kuten Lofooteilla ja Tromssan rannikolla, jossa suomalaiskilvissä olevia henkilö- ja matkailuautoja on paikoin norjalaisia enemmän. Paikallisilla hotelleilla ja leirintäalueilla suomea kuulee lehden mukaan lähes kaikkialla. Yksi suosituimmista kohteista on lehden mukaan Senjan saari, joka on vain lyhyen matkan päässä Suomen rajalta.