Pääministeri Marinin vierailu Uuteen-Seelantiin nousi etusivun uutiseksi maailmalla – syynä kuitti toimittajan kysymykseen

Eilen illalla Suomen aikaa pidetyssä lehdistötilaisuudessa toimittaja halusi tietää, olivatko Suomen pääministeri Sanna Marin ja hänen Uuden-Seelannin kollegansa Jacinda Arden tapaamassa vain siksi, että ovat molemmat samanikäisiä ja heillä on muutakin yhteistä.

– Ihmiset ovat pohtineet, oletteko tapaamassa vain siksi, että olette samanikäisiä ja teillä on muutakin yhteistä, kuten milloin lähditte mukaan politiikkaan. Vai voivatko uusiseelantilaiset odottaa lisää sopimuksia maiden välille tulevaisuudessa? Newstalk ZB:n radiotoimittaja Joey Dwyer tuumi.

– Ensiksi kysyn, onko kukaan koskaan pohtinut tai kysynyt Barack Obamalta ja John Keyltä, tapasivatko he yhteisen ikänsä vuoksi. Tietysti miehiä on enemmän politiikassa, tämä on realiteetti. Jos kaksi naista tapaavat, se ei liity heidän sukupuoleensa.