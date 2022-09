Pääministeri Marin puhuu Euroopan parlamentille Strasbourgissa – keskustelunaiheena dramaattinen hintojen nousu

Pääministeri Sanna Marin (sd.) avaa tiistaina Euroopan parlamentille Strasbourgissa näkemystään Euroopan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Marinilla on myös tapaamiset parlamenttia johtavan Roberta Metsolan ja kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen kanssa.

Europarlamentaarikkojen on tiistaina myös määrä keskustella EU:n vastauksesta dramaattiseen hintojen nousuun Euroopassa sekä äänestää uudesta säädöksestä, jolla on tarkoitus torjua metsäkatoa. Ajatuksena on velvoittaa yritykset tarkistamaan, ettei EU:ssa myytäviä tuotteita ole tuotettu metsäkadosta tai metsien tilan heikentymisestä kärsivällä maalla.