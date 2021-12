Pääministeri Marin kommentoi kohuaan Facebookissa: "Olen todella pahoillani"

– En kyseenalaistanut saamaani tietoa, koska THL on antanut vastaavan ohjeistuksen kansalaisille. Mikäli on saanut kaksi rokotetta, altistuneita ei lähtökohtaisesti määrätä testiin tai karanteeniin. Olen siis lauantaina ymmärtänyt, että valtioneuvoston jäsenten työt jatkuvat normaalisti, ellei terveysviranomainen toisin ohjeista. Valtioneuvoston työpuhelimeen on tekstiviestein kuitenkin tullut tästä poikkeava tieto, jossa on kehotettu välttämään kontakteja ja hakeutumaan testiin.