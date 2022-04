Pääkaupunkiseudun maskisuositukseen muutoksia – oppilaitoksiin annetut erilliset maskisuositukset päättyvät

Koronavirusepidemia pääkaupunkiseudulla osoittaa laantumisen merkkejä, mutta virusta on edelleen runsaasti liikkeellä. Vaikka rokotukset suojaavat erinomaisesti vakavalta taudilta, tartunnan voi yhä saada.

Maskia käyttämällä kaikki 12 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat suojaavat itseään ruuhkaisissa liikennevälineissä sekä sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Vakavan koronataudin riskiryhmiin kuuluvan kannattaa käyttää maskia, vaikka hän olisi täysin rokotettukin.

Maskin käyttöä suositellaan pääkaupunkiseudulla jatkossa erityisesti:

• niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin

• niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä

• niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esimerkiksi perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä

• sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutuville asiakkaille, potilaille ja vierailijoille sekä henkilökunnalle toiminnasta vastaavan tahon ohjeistuksen mukaisesti.