Ovatko sinunkin taloustaitosi surkealla tolalla? "Se voisi olla erillinen oppiaine koulussa" – poimi talteen "pölkkypään" sijoitusvinkit!

– Mitä tulee nuoriin, niin he haluaisivat kovasti sijoittaa ja etsiä tietoa sijoittamisesta, mutta sitä tietoa ei ole ollut saatavilla esimerkiksi kouluissa. Tietämys sijoittamisesta voisi olla Suomessa korkeammalla tasolla, toteaa Päivinen.

Taloustaidoissa olisi ylipäätään paljon parannettavaa. Asiantuntijoiden mukaan myös aikuisilla on petrattavaa.

"Pölkkypään sijoitusvinkit"

Huomenta Suomen juontaja Ivan Puopolon kysyessä Päiviseltä ja Romakkaniemeltä "pölkkypään sijoittamisvinkkejä" on molemmilla vastaukset valmiina.

– Hyvä sääntö on, että älä pelkää sijoittamista. Jos katsotaan nykyistä eläkejärjestelmää ja miettii nuoria, niin elintaso voi olla eläkkeellä kovin alhainen, jos ei ymmärrä aloittaa sijoittamaan tai säästämään, Päivinen toteaa.

Myös Romakkaniemellä on vinkkejä.

– Paras aika aloittaa oli eilen, mutta tänäänkin on ihan hyvä aika aloittaa. Toinen on se, ettei ole liian pieniä summia – ei pidä odottaa sitä, että on ylimääräistä rahaa, koska sitä ei koskaan tule, jos ei tietoisesti päätä, että alkaa säästämään ja sijoittamaan, Romakkaniemi toteaa.