Ottiko perintätoimisto tai pankki sinuun yhteyttä yllättäen? Poliisi varoittaa

Tämä siitä johtuen, että poliisi kertoo saaneensa ilmoituksia, joiden mukaan henkilöille on soitettu perintätoimiston nimissä ja kerrottu maksamattomista laskuista. Poliisin tietojen mukaan kyseiset henkilöt ovat sulkeneet puhelun, sillä ovat tienneet, ettei heillä ole mitään maksamattomia laskuja.

Tämän jälkeen poliisin kuuleman mukaan on tullut soitto, jossa pankkivirkailijaksi tekeytynyt henkilö on pyytänyt siirtämään puheluun vastanneen rahoja toiselle tilille. Verukkeena on käytetty sitä, että tilille olisi kohdistunut virushyökkäys.