Osassa maata vaarallinen ajokeli – joukkoliikenne vaikeuksissa ja sähkökatkoihin varauduttu

Ilmatieteen laitos varoittaa, että liikennesää on vaarallinen Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Ahvenanmaalla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on erittäin huono aamulla etenkin pääkaupunkiseudulla.

Ajokeli on mahdollisesti vaarallinen Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Lunta luvassa koko päivän

Kehnon ajokelin syynä on yöllä ja aamulla maan etelä- ja keskiosissa jylläävä lumipyry. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Mikko Laineen mukaan lumipyryalue on ollut yön aikana Kotkasta Porin pohjoispuolelle asti.

Lumipyryalue liikkuu aamulla kohti itää. Aamulla isoimmat lumisateet rauhoittuvatkin Turun seudulla ja länsiosassa maata, mutta suuressa osassa Etelä-Suomea lunta on tulossa vielä monta senttiä lisää.

Yön ja aamun lumisadealue rajoittuu Etelä- ja Keski-Suomeen. Pohjois-Suomessa on vain heikkoja lumisateita.

Lentoliikenne sotkussa

Tieliikenteen lisäksi sää sotkee lento- ja junaliikennettä. Finnair kertoo verkkosivuillaan, että lentoliikenteessä on odotettavissa myöhästymisiä. Lisäksi Finnair on perunut etukäteen useita lentoja. Lentoyhtiön verkkosivujen mukaan lentoja on peruttu noin neljäkymmentä.