Opetushallitus valmistautuu kolmeen skenaarioon koulujen avaamisesta – tuhannet etäoppilaat yhä ilman kannettavia tietokoneita

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kertoo MTV:lle, että yksi vaihtoehto on, että koulut avautuvat jo toukokuun puolessa välissä asteittain tai kokonaan. Toinen vaihtoehto olisi avata ovet vasta elokuussa.

– Ja kolmas skenaario on, etteivät koulut avaudu kunnolla siinäkään vaiheessa. Me valmistaudumme kaikkiin noihin kolmeen vaihtoehtoon, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan resurssien puolesta ollaan valmiita myös siihen, että koulut avautuisivat jo parin viikon päästä. Muualta maailmalta on kuitenkin nähty esimerkkejä, joissa on päädytty vetämään päätöksiä takaisin.

– On tehty avaamispäätöksiä ja otettukin taaksepäin, kun on lähtenyt huonoon suuntaan. Kyllä se epidemian leviämisen tilannekuva on se kaikkein määräävin tekijä näissä ratkaisuissa, Heinonen toteaa.