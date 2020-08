Opetus- ja kulttuuriministeriöön ylijohtajaksi nimitettiin Ylen ex-päätoimittaja Jääskeläinen – "Linjan määräävät hallitus ja poliitikot, minä olen vain virkamies"

– Mietin sitä, kuinka merkittävä ja vaikuttava asia sekä Suomen että maailman tulevaisuudelle on se, miten tutkimus voi olla vaikuttavaa ja palvella yhteiskuntaa. Tämä on niin kiinnostava tehtävä, että päätin hakea, Jääskeläinen sanoo.

Jääskeläinen ei kommentoi linjaansa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan saralla. Hän muistuttaa, että hänet on juuri nimitetty tehtävään.

– Voi olla, että on asioita joita haluaisin saada aikaan, mutta en halua tässä vaiheessa puhua niistä mitään. Korostan sitä, että politiikan sisällön määrittelevät ne, joille poliittinen vastuu kuuluu, ja meidän tehtävämme on valmistella ja toimeenpanna.

Päihitti OKM:n johtajat

– Näitä tehtäviä on haettava, jos niihin haluaa tulla nimitetyksi, eli hain tehtävään.

Jääskeläinen on aiemmin sanonut Twitterissä, että tieteen rahoittamisen systeemissä on riski tieteen sisäsiittoisuudelle ja sille, että tiede tuottaa tietoa, joka on vain tiedeyhteisölle relevanttia.