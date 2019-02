Onko tiedossa taas mahdottoman pitkiä jonoja? Amos Rexin uusi näyttely saatiin nyt ensimmäistä kertaa Suomeen 10 vuoden työn jälkeen

Reilu 50 vuotta sitten kuolleen Magritten teoksilla on tärkeä sanoma nykyihmiselle, pohtii Waseige.



– Sana-teossarjassaan hän on sanonut, että emme voi luottaa sanoihin. Jos katsot tätä työtä, siinä sanotaan, että tämä ei ole piippu. Sanat eivät auta meitä ymmärtämään, mikä se on. On sanoja, mitä käytämme, mutta se ei ole koko todellisuus.