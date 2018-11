Onko Italia matkalla kohti Kreikan talouskohtaloa? - Euroopan komissio ärähti jälleen Italian jättivelkaisesta taloudesta

Uhkaako Italiaa nyt sanktiot?

Komissio julkaisi tänään talouspolitiikan ohjausjaksonsa, eli niin sanotun syyspakettinsa, jossa koordinoidaan EU-maiden talous- finanssi- ja sosiaalipolitiikkaa. Lisäksi komissio antoi lausuntonsa jäsenmaiden talousarvioista ja siitä, ovatko ne EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisia. EU:n vakaus ja kasvusopimus on jäsenmaiden yhteinen finanssipoliittinen sopimus siitä, että maiden velka ei saa ylittää 60 prosenttia bruttokansantuotteesta ja budjettivaje ei saa ylittää kolmea prosenttia BKT:sta.

Komission mukaan on huolestuttavaa, että Italian tapauksessa on huomatavissa, että hallitus on perääntymässä aiemmista rakenneuudistuksista, kuten esimerkiksi eläkeuudistuksesta. Komissio ehdottaakin, että Italian kohdalla pitäisi aloittaa liiallisen alijäämän menettely velan takia.