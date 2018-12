Omaisten sydäntä riipivät suruhuudot tallentuivat videolle – yli 300 kuollut ebolaan Kongossa

Historian toiseksi kuolettavin Ebola-epidemia pahenee edelleen Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kyseessä on yksi pahimmista ebolaviruksen leviämisuhista neljään vuosikymmeneen, uutisoi CNN .

Pohjois-Kivun maakunnassa on raportoitu kaikkiaan 542 tartuntaa, joista 494 on vahvistettu. 319 ihmisen uskotaan kuolleen. Näistä 271 on vahvistettu.