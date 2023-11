Halla-aho muisteli Elämäni biisi -ohjelmassa opiskeluvuosiaan, Stubb omisti kappaleensa isälleen

– Tämä on elämäni kappale ja yksi niistä, joka koskettaa todella syvältä, sanoi Aaltola suorassa lähetyksessä.

"Taito ja taide tulevat samasta juuresta"

Rehn muisti siskoaan, Stubb elämänsä supernaisia

Presidenttiehdokkaiden veikkauksissa useimmat arvasivat, että lähetyksessä Jore Marjarannan esittämänä kuultu Juice LeskisenJuankoski Here I Come oli Olli Rehnin valinta. Rehn sanoi laulun taustalla olleen hänen elämänsä naiset, 21-vuotiaana onnettomuudessa kuollut sisko Sirpa, jolta hän aikanaan sai lahjaksi Leskisen Coitus Int -yhtyeen levyn, jolla laulu oli. Toiseksi laulu muistutti häntä hänen vaimostaan Merjasta .

– Tämä on biisi ystävyydestä ja elämänilosta, Tämä on biisi omista juurista ja siitä, että rakkaus voittaa, sanoi Rehn.

"Tämä laulu soi heille"

Naisehdokkaat puuttuivat

– Me emme halunneet lähteä muokkaamaan sitä, vaan he olivat aikaisemmin. Ja sitten me pyysimme tähän finaalilähetykseen ne ehdokkaat, jotka ovat tällä hetkellä journalistisesti myös kiinnostavimmat, ohjelman vastaava tuottaja Samu Reijonen kertoi STT:lle.