Oletko nähnyt tätä miestä? Häntä epäillään lähes miljoonan euron arvoisista kymmenistä BMW-murroista

Epäillyt rikokset on tehty Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisen, Vantaan ja Helsingin alueilla. Autoista on varastettu kiinteästi asennettuja, ajoneuvon sisätiloissa olevia laitteita, esimerkiksi mittaristoja ja ratteja. Rikosvahinkojen kokonaisarvo on lähes miljoona euroa.