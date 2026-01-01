Lue tekoälyn kirjoittama vuosihoroskooppi vuodelle 2026!
Pyysimme tekoälyä kirjoittamaan jokaiselle merkille oman horoskoopin. Lue, miten horoskoopit luodaan!
Rakkaus
Vuosi alkaa intohimoisena – parisuhteessa olevilla Oinailla riittää kipinöitä ja syviä keskusteluja.
Sinkut saattavat kohdata jonkun kevään lopulla, etenkin matkoilla tai sometuttavuuden kautta.
Työ & raha
Uran suhteen näkyvissä on uusia tuulia syksyllä – uusi projekti tai vastuurooli on mahdollinen. Rahatilanne on tasainen, mutta impulsiivisia ostoksia kannattaa silti välttää erityisesti loppuvuonna.
Terveys
Energiaa riittää, mutta keväällä saattaa pukata stressiä. Ulkoilu ja liikunta tasapainottavat oloa.