Nyt tarkkana: Jalankulkijoilla liukastumisvaara suuressa osassa maata

Ilmatieteen laitoksen varoitus huonosta jalankulkusäästä on voimassa maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Varoituksen mukaan jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä. Liukastumisriski on huomattava.