Nyt on talvista – katso, miten lumisissa oloissa supertähdet viilettävät Mestarien liigassa

Kenttää kolattiin sankasta lumesta kuumeisesti vielä vajaa tunti ennen E-lohkon ottelun alkua. Paikan päällä sataa ottelun alkuminuuteilla edelleen sankasti lunta, ja sitä on reippaasti myös NSC Olimpiyskiy -stadionin nurmella.

Ottelu on nähtävissä suorana lähetyksenä C More Sport 2 -kanavalla ja cmore.fi-suoratoistopalvelussa.