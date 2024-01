Nuoret ruotivat: Näin presidenttiehdokkaat pärjäävät somessa – "Vaikuttaa, että on pakotettu videoihin"

– Se on tosi vaihtelevaa. Osalla hyvin kiusallista, osalla enemmän asiantuntevaa, osalla todella väkinäistä. On selkeästi huomattu, että some on se alusta mihin kannattaa mennä, mutta ei oikein osata. Sitten se menee sellaiseksi, että vaikuttaa, että on pakotettu niihin videoihin, vaikka ne on itse tehtyjä.