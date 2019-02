Novitshok-iskussa kuolleen vanhemmat kritisoivat Britanniaa: "Sergei Skripal ei ole todellinen uhri"

Guardianin haastattelussa ensi kertaa julkisuuteen astuva pariskunta kertoo lisäksi olevansa huolissaan siitä, että hermomyrkkyä on vielä jossain.

Stan ja Caroline Sturgess sanovat haastattelussa, että he eivät ole saaneet kaikkiin kysymyksiinsä vastauksia ja vaativat selvennystä Britannian hallitukselta.

Pariskunnan mukaan heidän tyttärensä on lisäksi esitetty epäoikeudenmukaisesti kodittomana huumeidenkäyttäjänä, vaikka tämä oli kolmen lapsen äiti.

Sai Novitshokia hajuvesipullosta



Ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä löydettiin tajuttomina puistonpenkiltä Salisburyssa 4. maaliskuuta 2018. Myöhemmin kävi ilmi, että he olivat altistuneet Novitshokille. Skripalit selvisivät iskusta hengissä. Britannia on syyttänyt hermomyrkkyiskusta Venäjää.

Hajuveden suihkuttamisen jälkeen Dawn Sturgess ja Rowley kuitenkin sairastuivat kotonaan Amesburyssa. Ensin poliisit luulivat heidän ottaneen huumeita, mutta testeissä ilmeni, että he olivat saaneet myrkytyksen Novitshokista.

"Emme vihaa Venäjää"



– En tiedä, missä (Sergei) Skripal on, enkä tiedä, mitä tekisin, jos tapaisin hänet. Hänellä on edelleen tyttärensä, Stan Sturgess sanoo.

Caroline Sturgessin mukaan on surullista, että Skripalit vaipuivat koomaan, mutta Skripalit eivät ole todellisia uhreja.

– Hän (Sergei Skripal) otti riskin – hänen on täytynyt tietää, että on mahdollisuus, että ihmisiä on edelleen hänen perässään, Caroline Sturgess sanoo.