Norjan maastohiihtomaajoukkueessa koronatartunta

Tour de ski -kiertueesta on kilpailtu vapaan hiihtotavan sprintti ja perinteisen hiihtotavan takaa-ajo Sveitsin Val Müstarissa. Kiertue jatkuu tiistaina Saksan Oberstdorfissa, missä ohjelmassa on 10 kilometrin kilpailut perinteisellä hiihtotavalla. Kilpailumuotona on väliaikalähtö.