Norjalaistähti hylättiin Rukalla – saman kohtalon kokenut suomalaiskilpailija antoi selvityksen Ylellä: "Jokainen voi kangasmitalla kokeilla"

Herola lähtee hiihto-osuudelle kaksi minuuttia ja yhdeksän sekuntia kilpailua mäen jälkeen johtavan Saksan Terence Weberin perään. Itävallan Mario Seidl on mäen jälkeen toisena ja lähtee ladulle viisi sekuntia Weberin perässä. Viron Kristjan Ilves mäen oli kolmas, matkaa kärkeen kahdeksan sekuntia.

– Ympärysmittaa ei ollut riittävästi vyötärössä. Näköjään aamulla, kun ei ole syönyt hädin tuskin puolta aamupalaa... – sen verran aikaisia aamuja – se on valitettavasti sellainen mitta, joka vaikuttaa menevän vuorokauden mukaan aika paljon. Sen jos illalla mittaa, se on aamulla aivan eri. Jokainen voi kotona kangasmitalla kokeilla mittausta aamulla ja illalla, niin varmasti on eroa, Mutru selvitti tilannetta.