Norjalaismiljardöörin vaimosta vaaditaan miljoonalunnaita kryptovaluuttana – kateissa jo 10 viikkoa

Falkevik Hagen, 68, on ollut kateissa 10 viikkoa. Sanomalehti Aftenpostenin mukaan poliisi on tähän asti tutkinut katoamista salassa, ja myös media on pysynyt asiasta hiljaa poliisin pyynnöstä.

Uhkausviesti kirjoitettu huonolla norjalla



Lunnaita on mediatietojen mukaan vaadittu kryptovaluutta monerona. Monero on bitcoinin kaltainen virtuaalivaluutta. Koska moneron liikkeitä on vaikeaa tai mahdotonta jäljittää, sillä on kyseenalainen maine rikollisten suosikkivaluuttana.