Norja järjesti äärimmäisen pitkän evakuointilennon Jäämerellä pelastaakseen venäläispotilaan

Longyearbyenistä matkaan lähteneen Super Puma -helikopterin maksimikantama on 866 kilometriä ilman ulkoista lisäsäiliötä. Kopteri täytti tankkinsa Huippuvuorten pohjoisosassa, jonne on varastoitu polttoainetta tämänkaltaisiin arktisiin tehtäviin.

Venäjä muutenkin läsnä Huippuvuorilla

Huippuvuorilla Venäjä on muutenkin edelleen näkyvästi läsnä. Huippuvuoret on Norjalle kuuluva demilitarisoitu saaristo, jossa historian oikkujen vuoksi Venäjällä ja muilla mailla on oikeudet esimerkiksi kaivostoimintaan ja kalastukseen.