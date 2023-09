Nokia Arenassa valtavia ongelmia SM-liigaottelun alkaessa

Ilves tiedotti juuri ennen ottelun alkua, että hallin äänentoistojärjestelmässä on vikaa. Nokia Arenassa ei siis kuultu musiikkia pelikatkoilla tai maalilaulun merkeissä. Myöskään kenttäkuulutukset eivät toimineet.

Ilves ei kentällä ottanut huolta, vaikka We are the kings jäi hetkellisesti pois ohjelmistosta. Santeri Virtanen tinttasi kotijoukkueen 1–0-johtoon vain kahden minuutin pelin jälkeen.