Niko Nurmisen kommentti: Ukrainassa ei nähdä nyt vain Putinin kostoa – terrori on Venäjän linja

Eikö siellä ole nyt aika hiljaista, kysyy joulunpyhinä yksi tuttu palattuani Ukrainasta. Ei ole hiljaista, vastaan. Vuoden toisena päivänä aloittaa toinen tuttu, että siellä sodassahan on melko rauhallista. Ei ole rauhallista, vastaan. Rintamalinjoilla tapahtuu koko ajan merkittävää tappamista sotilaiden kesken, ja sen lisäksi Ukrainan ilmatilassa on risteillyt siviilejä tappamassa tänäänkin raskaita Tupolev-pommikoneita.

Tänään ryhmä oli taas töissä, sillä he ovat viimeinen lukko sen jälkeen, kun kaikki aiemmat puolustusrenkaat ovat pettäneet. Perustehtävä tällaisilla ryhmillä on ampua alas Shahedeja ennen kuin ne iskeytyvät pääkaupunkiin. Kun kysyin, mikä ryhmällä on ollut kuluvan vuorokauden kokemus, oli vastaus "old but gold, vanhat vehkeet toimivat". Ainakin yksi Shahed oli saatu pysäytettyä vanhalla Maxim-konekiväärillä.