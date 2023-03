Niinistön tapaaminen Erdoganin kanssa noussut pääuutisten joukkoon Turkissa: "Pidämme lupauksemme"

The Hürriyet Daily News on nostanut Niinistön vierailun pääuutistensa joukkoon. Uutisessa siteerataan Erdoganin ytimekästä viestiä:

– Me teemme tarvittavat toimenpiteet. Me teemme osuutemme ja pidämme lupauksemme. Tapaamme Herra Presidentin ja teemme kaiken mikä on välttämätöntä, Erdogan totesi parlamentin toimittajille.