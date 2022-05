Niinistö avaa Nato-kantaansa enemmän – lue presidentin kirjoitus sanasta sanaan: "Edessä on historiallinen taitekohta"

"Nopearytmisessä maailmassa on entistäkin arvokkaampaa tietää, milloin kiiruhtaa, milloin malttaa", totesin uudenvuodenpuheessani. Tähän olemme tänä keväänä Suomessa kyenneet hienolla tavalla. Olemme yhdessä sekä kiiruhtaneet että malttaneet. Suomalainen kansanvalta on näyttänyt ainutlaatuisen voimansa.

Suomen turvallisuuden takaaminen on ollut kaiken aikaa tärkein päämäärä. Siihen on tarvittu päättäväisiä ja nopeita liikkeitä. Siihen on tarvittu myös aikaa ja kylmäpäistä harkintaa.