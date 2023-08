Nigerin sotilasjunttaa vastaan kasataan nyt painetta voimankäytön uhalla

Sunnuntai on Länsi-Afrikan talousyhteisön Ecowasin takaraja presidentti Mohamed Bazoumin palauttamiselle valtaan. Jos vaatimukseen ei suostuta, Ecowas on uhannut voimankäytöllä.

Nigerin entinen siirtomaaisäntä Ranska on sanonut tukevansa päättäväisesti Ecowasin toimia, millaisia ne sitten ovatkin.

Nigerin sotilasjuntta on sanonut irtisanovansa sotilaalliset sopimukset Ranskan kanssa. Nigerissä on noin 1 500 ranskalaissotilasta taistelemassa Sahelin alueen jihadisteja vastaan. Ranskan lisäksi maassa on noin tuhat Yhdysvaltain sotilasta.