NHL-suomalaislupauksesta kova arvio – mestarivalmentaja herkuttelee näkymillä

Suomalaishyökkääjä Ville Koivunen teki vastaikää NHL-debyyttinsä Pittsburgh Penguinsin nutussa. Penguinsin pitkäaikainen päävalmentaja Mike Sullivan jakoi kovan arvion nuoresta suomalaislaiturista.

Koivunen, 21, on takonut tällä kaudella varsin vahvaa jälkeä AHL:ssä, Wilkes-Barre/Scranton Pengunisin riveissä. Koivunen on nakuttanut 62 AHL-ottelussa tehot 21+34=55.

Suomalaisen vahvat otteet johtivat siihen, että hänet kutsuttiin NHL:n puolelle. Koivunen viiletti Penguinsin kakkosketjussa Suomen aikaan maanantain vastaisena yönä pelatussa ottelussa Ottawa Senatorsia vastaan.

Penguinsin pitkäaikainen päävalmentaja Mike Sullivan piti näkemästään. Sullivan väläyttelee, että Koivusella on potentiaalia nousta kärkiketjujen pelaajaksi NHL:ssä.

– Hänellä on hyvät hyökkäyspään taidot. Hänellä on peliälyä, hän on erittäin kilpailukykyinen kaveri ja jos miettii niitä ominaisuuksia, mitä kärkiketjujen hyökkääjällä pitää olla, hänellä on niitä, Sullivan herkutteli nuoren suomalaishyökkääjän näkymillä PGH Hockey Now:n mukaan.

– On tietenkin aikaista sanoa, mutta tykkäsin siitä, mitä hän näytti ensimmäisessä pelissään. Hän on pelannut vahvasti Wilkesissä ja hän on jättänyt jälkensä sinne, Sullivan jatkoi.

Sullivan, 57, on nähnyt NHL-vuosiensa aikana paljon erilaisia ja erityyppisiä pelaajia. Sullivan luotsasi Penguinsin kahtena peräkkäisenä kautena mestariksi (2016 ja -17).

– Hän osaa rakennella paikkoja ja hänellä on pientä räväkkyyttä siinä, miten hän pelaa. Hän ei vain heittele kiekkoja sinne sun tänne. Hän pysyy kiekossa, hän osaa suojata ja hän näkee kentän hyvin. Jos miettii sitä, mitä NHL:n kärkiketjujen pelaajalta vaaditaan, hänellä on ehdottomasti niitä juttuja, Sullivan miettii.

Koivunen oli alun perin Carolina Hurricanesin toisen kierroksen varaus (#51) kesän 2021 NHL-draftissa. Hurricanes myi suomalaishyökkääjän oikeudet Penguinsiin samassa kaupassa, missä tähtilaituri Jake Guentzel vaihtoi Hurricanesiin. Guentzel edusti vain yhden kevään ajan carolinalaisseuraa, ennen kuin hän jatkoi matkaansa Tampa Bay Lightningiin.