Kiistanalainen Mike Babcock saattaa palata NHL:ään, kertovat pohjoisamerikkalaislähteet.

NHL-toimittaja Darren Dregerin mukaan Edmonton Oilers konsultoi parhaillaan NHL:n pelaajayhdistystä Babcockin palkkaamisen tiimoilta.

Edmonton tarvitsee uuden päävalmentajan, sillä organisaatio potki Kris Knoblauchin ulos kauden päätteeksi.

Oilers haluaa selvittää, onko Babcockin kanssa "selvitettävä asioita" ennen kuin hänet voitaisiin nimittää päävalmentajaksi.

ESPN:n mukaan sopimus on jo lähellä.

Kanadalaisvalmentaja on ollut erilaisten kohujen keskipisteenä viime vuosina. Vuonna 2023 hän erosi Columbuksen pääkäskijän tehtävästä kohdattuaan syytöksiä pelaajien yksityisyyden rikkomisesta.

Kaksinkertainen olympiakultavalmentaja ja Stanley Cup -voittaja oli jo tuoreinta Columbus-tapausta ennen rajujen syytösten keskiössä etenkin Detroit-vuosien tapahtumista. Babcockia on tituleerattu muun muassa "kiusaajaksi" ja "hirviöksi".

Viimeiset vuodet Babcock on viettänyt hiljaiseloa.